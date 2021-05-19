Kanal D canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Çarşamba günü yine izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için acaba ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunu merak ediyor ve yanıtını araştırıyor. İşte karşınızda bu hafta Çarşamba günü Kanal D ekranında yayınlanacak yapımlar.
Kanal D 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
20.00 Sadakatsiz
23.30 Camdaki Kız
02.00 Gelinim Mutfakta
04.00 Arda İle Omuz Omuza
04.45 Güllerin Savaşı
Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01