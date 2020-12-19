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Kanal D canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’da Sihirli Annem dizisi ekranlarda yer alıyor. 09.00’da Neler Oluyor Hayatta ile haftaya damgasını vuran magazin olayları Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkmayı başarıyor. 13.00’te Gelinim Mutfakta ile güzel bir yarışma geliyor.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise Çarşamba günü 20.00’de Sadakatsiz öne çıkıyor. Dizinin yeni bölümü yayınlandıktan sonra 23.45’te Hekimoğlu tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanal D 16 Aralık Çarşamba yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:40 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:45 HEKİMOĞLU

02:30 YATIYA MİSAFİRİM VAR

04:45 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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