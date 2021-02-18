Kanal D canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
18 Şubat Perşembe yayın akışı
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Yüzleşme YENİ BÖLÜM
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
23:45 M. Fatih Çıtlak ile Regaip Kandili Özel
00:39 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
01:15 Gönülden Gönüle
02:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR
04:30 Afili Aşk TEKRAR
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