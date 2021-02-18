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Kanal D canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 18.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:04
Kanal D canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

18 Şubat Perşembe yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Yüzleşme YENİ BÖLÜM

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR

23:45 M. Fatih Çıtlak ile Regaip Kandili Özel

00:39 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

01:15 Gönülden Gönüle

02:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR

04:30 Afili Aşk TEKRAR

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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