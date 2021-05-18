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Kanal D canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan Kanal D canlı yayın akışı Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 8 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 8 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Arka Sokaklar

15.30 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel

22.15 İftarlık Gazoz

00.30 İftarlık Gazoz

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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