İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Kanal D canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme bomba gibi düşen Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 18.03.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

18 Mart Perşembe yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

16:00 Arka Sokaklar/ TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Şarkılar Bizi Söyler/ YENİ BÖLÜM

23:45 Hürkuş Göklerdeki Şampiyon/ TEKRAR

02:00 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR

04:30 Afili Aşk/TEKRAR

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 50. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 50. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Mart 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Mart 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Mart 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakter analizi
İŞKUR evde iş ilanları ve başvuru yolları
Acemi Anneler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Rüyada kabak görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kabak görmenin anlamları ve yorumları
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan neden oynamıyor, sakat mı?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.