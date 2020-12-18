Kanal D canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07.00’da Sihirli Annem dizisi karşılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. 20.00'da Arka Sokaklar isimli yapım yayınlanmaya başlarken, bu yapımdan sonra 00:15 sularında Sadakatsiz sunulacak. Aşağıdaki kısımda Kanal D 18 Aralık Cuma günü yayın akışı yer alıyor.

Kanal D ekranlarında Cuma günleri yayına Sihirli Annem isimli dizi ile başlanıyor. Devamında Neler Oluyor Hayatta? programı onun ardından ise Yaprak Dökümü adlı dizi eşlik etmektedir. 13.00'da Gelinim Mutfakta yemek yapmayı ve izlemeyi severleri ekran başına toplayacak.18.45'te ana haber bülteni ile başbaşa olacak. Arka Sokaklar ile devam eden yayının ardından Sadakatsiz dizisinin tekrarı yayınlanacaktır. Saat 05.00'a kadar yayına devam eden kanal, televizyon severlere seyir yaşatacak.

Kanal D 18 Aralık Cuma yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Ouyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 KANAL D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Yerli Dizi /Tkr

02.45 Yatıya Misafirim Var

05.00 Küçük Ağa

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