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Kanal D canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Kanal D canlı yayın akışını öğrenmek için 17-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz...

17 Mart 2021 Çarşamba 23:32
Kanal D canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

Kanal D 17 Mart yayın akışı

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Sadakatsiz
  • 23:45 Hekimoğlu
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 Afili Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 17.03.2021 23:32
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