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Kanal D canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 17 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe  günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Sadakatsiz

02:00 Gelinim Mutfakta

04:45 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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