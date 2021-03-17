Kanal D canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 23:45 Sadakatsiz 02:00 Gelinim Mutfakta 04:45 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin