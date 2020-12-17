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Kanal D canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 17.12.2020li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kanal D perşembe günü yayın akışı içerisinde 07.00’da İyi Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Akabinde  09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak.

17 Aralık Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 İYİ AİLE BABASI

23:15 YOLSUZLAR ÇETESİ

01:00 YATIYA MİSAFİRİM VAR

03:30 YOLSUZLAR ÇETESİ

04:45 KÜÇÜK AĞA

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 17.12.2020 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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