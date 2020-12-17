Kanal D canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kanal D perşembe günü yayın akışı içerisinde 07.00’da İyi Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Akabinde 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak.

17 Aralık Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM 09:00 NELER OLUYOR HAYATTA 11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ 13:00 GELİNİM MUTFAKTA 15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR 15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR 18:45 KANAL D ANA HABER 20:00 İYİ AİLE BABASI 23:15 YOLSUZLAR ÇETESİ 01:00 YATIYA MİSAFİRİM VAR 03:30 YOLSUZLAR ÇETESİ 04:45 KÜÇÜK AĞA

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