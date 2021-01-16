Kanal D canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı
- 09:00Neler Oluyor Hayatta
- 11:00Yaprak Dökümü
- 13:00Gelinim Mutfakta
- 15:45Yatıya Misafirim Var
- 19:00Kanal D Haber
- 20:00Yerli dizi : Arka Sokaklar
- 00:15Beyaz Show
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Son Güncelleme: 16.01.2021 00:04