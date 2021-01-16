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Kanal D canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:04
Kanal D canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Perşembe yayın akışında güne 07:00’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından Neler Oluyor Hayatta programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra sevilen dizi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri başlıyor. Ardından saat 13:00’de Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı

  • 09:00Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00Yaprak Dökümü
  • 13:00Gelinim Mutfakta
  • 15:45Yatıya Misafirim Var
  • 19:00Kanal D Haber
  • 20:00Yerli dizi : Arka Sokaklar
  • 00:15Beyaz Show

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:04
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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