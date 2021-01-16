Kanal D canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı

09:00Neler Oluyor Hayatta

11:00Yaprak Dökümü

13:00Gelinim Mutfakta

15:45Yatıya Misafirim Var

19:00Kanal D Haber

20:00Yerli dizi : Arka Sokaklar

00:15Beyaz Show

Kanal D Perşembe yayın akışında güne 07:00’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından Neler Oluyor Hayatta programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra sevilen dizi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri başlıyor. Ardından saat 13:00’de Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor.

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