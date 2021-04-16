Kanal D canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

12 Nisan Pazartesi yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Camdaki Kız (Tekrar) 16:00 Camdaki Kız (Tekrar) 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 00:15 Sadakatsiz 02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 05:00 Camdaki Kız

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