İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Kanal D canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Kanal D canlı yayın akışı Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 16.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 06:02
Kanal D canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06.30 Sihirli Annem (Tekrar)

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 İnek Şaban 

16.00 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Iron Man 2

22:30 Kod Adı:Olympos

01:00 Kod Adı: Olympus

03:00 Müzik Arası

04:00 Afilli Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.03.2021 06:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı
Maraşlı 11. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Maraşlı 11. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Popüler Haberler

3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
ATV 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TV8'de 16 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Kanal 7'de 16 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışı
Evde bakım aylığı kaç TL oldu? 2021 Mart yeni evde bakım maaşı
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada Civciv Görmenin anlamı
Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2021 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
İntibak zammından kimler faydalanacak? İntibak zammından faydalanmak için şartlar neler?
Gören herkesin dikkatini çeken iddialı saç modelleri listesi 2021
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.