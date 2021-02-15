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Kanal D canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde Şubat 15 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, ekranlara getirdiği dizi, yarışma, film ve eğlence programlarıyla öne çıkmayı başarmaktadır. Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı birçok yapım bulunuyor. Ekranlarda yer alan yapımlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyicileri 07.00’de Sihirli Annem karşılıyor. Ekranlarda olduğu dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıklarını sunuyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı da Pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar tekrar bölümü ekranlara taşınıyor. Pazartesi günü sevilerek izlenen Bir Annenin Günahı dizisi de Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde önemini koruyan yapımlar arasında bulunuyor.

Kanal D 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

04:00 5N1K

04:45 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN

14:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:15 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI

03:30 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:02
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Kanal D Yayın AkışıKanal D
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