Kanal D canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07:00’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09:00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13:00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Hekimoğlu dizisi ekranlarda yer alacak. Kanal D ekranın 15 Ocak Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.
Kanal D 15 Ocak Cuma yayın akışı
07:00 Sihirli Annem 'Dizi' (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü 'Dizi' (Tekrar)
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu 'Dizi'
00:15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02:45 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
05:00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
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