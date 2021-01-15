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Kanal D canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 15 Ocak 2021 Cuma günü basına aktarılmaya devam ediyor. Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi güncel ayrıntılarını Ocak 15 Cuma günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07:00’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09:00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13:00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Hekimoğlu dizisi ekranlarda yer alacak. Kanal D ekranın 15 Ocak Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 15 Ocak Cuma yayın akışı

07:00  Sihirli Annem 'Dizi' (Tekrar)

09:00  Neler Oluyor Hayatta

11:00  Yaprak Dökümü 'Dizi' (Tekrar)

13:00  Gelinim Mutfakta

15:45  Yatıya Misafirim Var

19:00  Kanal D Haber

20:00  Hekimoğlu 'Dizi'

00:15  Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02:45  Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05:00  Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:02
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