Kanal D canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
12 Nisan Pazartesi yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Sadakatsiz
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:00 Camdaki Kız (Tekrar)
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 15.04.2021 00:03