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Kanal D canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 15-04-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:03
Kanal D canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

12 Nisan Pazartesi yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Camdaki Kız (Tekrar)

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:00 Camdaki Kız (Tekrar)

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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