Kanal D canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü akışı yayın akışı
Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
16:15 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 4
22:15 Yerli Sinema
00:30 Yerli Dizi
Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01