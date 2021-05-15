Kanal D canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı



14:00 Yerli Dizi16:15 Yerli Dizi18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Recep İvedik 422:15 Yerli Sinema00:30 Yerli Dizi