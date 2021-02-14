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Kanal D canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 14 Şubat Pazar gününün yayın akışı!

Kanal D 14 Şubat Pazar yayın akışı;

06.30 Sihirli Annem/ TEKRAR

08.30 Konuştukça / YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D Pazar / YENİ BÖLÜM

12.00 Arda ile Omuz Omuza / YENİ BÖLÜM

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik / YENİ BÖLÜM

14:00 Kong Kafatası Adası

16:15 Hekimoğlu / TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu / CANLI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 / YENİ BÖLÜM

23:45 İlk Öpücük

02:00 Hekimoğlu / TEKRAR

04:15 5N1K / TEKRAR

05.00 Afili Aşk/ TEKRAR

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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