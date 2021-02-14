Kanal D canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 14 Şubat Pazar gününün yayın akışı!
Kanal D 14 Şubat Pazar yayın akışı;
06.30 Sihirli Annem/ TEKRAR
08.30 Konuştukça / YENİ BÖLÜM
09:45 Magazin D Pazar / YENİ BÖLÜM
12.00 Arda ile Omuz Omuza / YENİ BÖLÜM
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik / YENİ BÖLÜM
14:00 Kong Kafatası Adası
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu / CANLI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 / YENİ BÖLÜM
23:45 İlk Öpücük
02:00 Hekimoğlu / TEKRAR
04:15 5N1K / TEKRAR
05.00 Afili Aşk/ TEKRAR
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Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02