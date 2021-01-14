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Kanal D canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimizi, 14.01.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

14 Ocak Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem / Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü / Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Babam Çok Değişti

23:15 Yerli Dizi / Tekrar

01:45 Gelinim Mutfakta / Tekrar

03:45 Yatıya Misafirim Var / Tekrar

05:45 Küçak Ağa / Tekrar

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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