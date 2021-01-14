Kanal D canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
14 Ocak Perşembe yayın akışı
07:00 Sihirli Annem / Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü / Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
20:00 Babam Çok Değişti
23:15 Yerli Dizi / Tekrar
01:45 Gelinim Mutfakta / Tekrar
03:45 Yatıya Misafirim Var / Tekrar
05:45 Küçak Ağa / Tekrar
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Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01