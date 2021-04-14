Kanal D canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07.00'de Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.00 Gelinim Mutfakta 16.00 Aşk-ı Memnu 16.00 Aşk-ı Memnu 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20.00 Camdaki Kız 23.00 Camdaki Kız 02.30 Gelinim Mutfakta 04.45 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin