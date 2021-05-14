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Kanal D canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

14 Mayıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 14-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe  Kanal D Yayın akışı 

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:15 Gelinim Mutfakta 
  • 16:00 Aşkı Memnu
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 00:15 Camdaki Kız
  • 02:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 Güllerin Savaşı
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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