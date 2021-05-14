Kanal D canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ