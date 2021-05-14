Kanal D canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşkı Memnu
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Güllerin Savaşı
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Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01