Kanal D canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, ekranlara getirdiği dizi, yarışma, film ve eğlence programlarıyla öne çıkmayı başarmaktadır. Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı birçok yapım bulunuyor. Ekranlarda yer alan yapımlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyicileri 07.00’de Sihirli Annem karşılıyor. Ekranlarda olduğu dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıklarını sunuyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı da Pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor.
Kanal D dizi yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar tekrar bölümü ekranlara taşınıyor. Pazartesi günü sevilerek izlenen Bir Annenin Günahı dizisi de Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde önemini koruyan yapımlar arasında bulunuyor.
Kanal D 14 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
04:00 5N1K
04:45 KÜÇÜK AĞA
07:00 SİHİRLİ ANNEM
11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN
14:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:15 ARKA SOKAKLAR
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI
03:30 GELİNİM MUTFAKTA
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