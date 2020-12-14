İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Kanal D canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 14 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D, ekranlara getirdiği dizi, yarışma, film ve eğlence programlarıyla öne çıkmayı başarmaktadır. Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı birçok yapım bulunuyor. Ekranlarda yer alan yapımlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyicileri 07.00’de Sihirli Annem karşılıyor. Ekranlarda olduğu dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıklarını sunuyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı da Pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar tekrar bölümü ekranlara taşınıyor. Pazartesi günü sevilerek izlenen Bir Annenin Günahı dizisi de Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde önemini koruyan yapımlar arasında bulunuyor.

Kanal D 14 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

04:00 5N1K

04:45 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN

14:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:15 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI

03:30 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 14.12.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Aralık 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 14 Aralık 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Aralık 2020 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Şok Marketlerinde 16-23 Aralık 2020 tarihleri arasında satışa çıkacak olan indirimli ürünlerin listesi yayımlandı!
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Genco Özak)
Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
Zuhal Topal dış ses kimdir? Zuhal Topal'ın mikseri dış ses hakkında bilgiler
Facebook kimlik doğrulaması fotoğraf İncelemesi ne kadar sürede tamamlanıyor?
Kenzül arş duası Arapça, Türkçe anlamı ve okunuşu
Diriliş Osman Ne Zaman Başlayacak? TRT Yeni Dizi Tarihi Belli Oldu mu?
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Kibele kimdir? Kybele ne zaman, nerede yaşamıştır? Kybele heykeli kaç yıllık?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
Maria ile Mustafa Nesrin kimdir? İpek Tenolcay hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.