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Kanal D canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 06:30’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.45'te Magazin D Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra  saat 20.00'da Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde başlıyor. Ardından saat 22.45'te Matrix TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 06 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

06:30 Sihirli Annem- Tekrar

08:15 Set Ekstra -Yeni bölüm

08:30 Konuştukça- Yeni bölüm

 09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Sadakatsiz- Tekrar

16:30 Hekimoğlu- Tekrar

 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

 22:45 Matrix

01:45 Matrix

 03:45 Müzik Arası

 05:00Afilli Aşk- Tekrar

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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