Kanal D canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 06:30’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.45'te Magazin D Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra saat 20.00'da Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde başlıyor. Ardından saat 22.45'te Matrix TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal D 06 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı
Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ
06:30 Sihirli Annem- Tekrar
08:15 Set Ekstra -Yeni bölüm
08:30 Konuştukça- Yeni bölüm
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
16:30 Hekimoğlu- Tekrar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
22:45 Matrix
01:45 Matrix
03:45 Müzik Arası
05:00Afilli Aşk- Tekrar