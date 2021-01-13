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Kanal D canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'da sevilen dizi Sihirli Annem ile başlıyor, ardından 08:30'da Konuştakça isimli program başlıyor.

Hafta sonunun en sevilelen programlarından ‘Arda ile Mutfakta’ Kanal D günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor.  Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kanal D Ana Haber Hafta Sonu programı 18:45'de izleyicilerle buluşacak. Türkiye gündemi, dış politika, ekonomi, eğitim, spor ve magazin türlerinde kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıkları izleyicilerle buluşacak.

Kanal D akşam yayınına ise, saat 20:00'de Çok Güzel Hareketler 2/ Yılbaşı özel programı ile devam edecek.

Kanal D 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Sihirli Annem - Tkr

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçekle Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

23:45 Babam Çok Değişti

02:45 Malikanede Cinayet

04:00 5N1K

04:45 Küçük Ağa - Tkr

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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