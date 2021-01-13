Kanal D canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'da sevilen dizi Sihirli Annem ile başlıyor, ardından 08:30'da Konuştakça isimli program başlıyor.

Hafta sonunun en sevilelen programlarından ‘Arda ile Mutfakta’ Kanal D günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kanal D Ana Haber Hafta Sonu programı 18:45'de izleyicilerle buluşacak. Türkiye gündemi, dış politika, ekonomi, eğitim, spor ve magazin türlerinde kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıkları izleyicilerle buluşacak.

Kanal D akşam yayınına ise, saat 20:00'de Çok Güzel Hareketler 2/ Yılbaşı özel programı ile devam edecek.

Kanal D 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Sihirli Annem - Tkr 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Balçiçekle Sohbete Geldik 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Sadakatsiz 14:00 Sadakatsiz 16:15 Hekimoğlu 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel 23:45 Babam Çok Değişti 02:45 Malikanede Cinayet 04:00 5N1K 04:45 Küçük Ağa - Tkr

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