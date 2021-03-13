Kanal D canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı yayın akışı
Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
23.30 Sadakatsiz
02.00 Gelinim Mutfakta
04.45 Afilli Aşk
Son Güncelleme: 13.03.2021 00:01