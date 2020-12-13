Kanal D canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan Çok Güzel Hareketler 2, Arka Sokaklar ve Ana Haber programları her gün milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde cumartesi günü, Hem Kadın Hem Anne, Konuştukça, Magazin D, Arda'nın Mutfağı, Set Ekstra, Hekimoğlu, Sadakatsiz, Kanal D Ana Haber, Bir Annenin Günahı, İyi Aile Babası, Müzik Arası, Küçük Ağa gibi programlar yer almaktadır.
Kanal D yayın akışı içerisinde 20.00’de yayınlanacak Arka Sokaklar sevenleriyle ekranlarda buluşacak.
Kanal D 13 Aralık 2020 Pazar yayın akışı
07.30 HEM KADIN HEM ANNE
08.30 KONUŞTUKÇA
09.45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13.00 ARDA'NIN MUTFAĞI
14.00 SET EKSTRA
16.15 SADAKATSİZ
18.45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20.00 BİR ANNENİN GÜNAHI
23.45 İYİ AİLE BABASI- TEKRAR
02.15 İNTİKAM: BİR AŞK HİKAYESİ
04.00 MÜZİK ARASI
05.00 KÜÇÜK AĞA
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