Kanal D canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri izleyicileri 07.00 ’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 10 Şubat Çarşamba günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.

Kanal D 10 Şubat Çarşamba yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Hekimoğlu (Tekrar)

02:15 Yüzleşme (Tekrar)

04.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)





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