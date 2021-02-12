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Kanal D canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Şubat 12 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri izleyicileri 07.00 ’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Sadakatsiz dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 10 Şubat Çarşamba günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 10 Şubat Çarşamba yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Hekimoğlu (Tekrar)

02:15 Yüzleşme (Tekrar)

04.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)


 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:02
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