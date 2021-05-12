Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bu hafta Çarşamba günü Kanal D ekranında yayınlanacaklar.
Kanal D 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR
13:15 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı/ YENİ BÖLÜM
18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI
20:00 Sadakatsiz/ YENİ BÖLÜM
23:45 Yerli Dizi/ TEKRAR
02:00 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR
04:30 Güllerin Savaşı/ TEKRAR
Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01