Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bu hafta Çarşamba günü Kanal D ekranında yayınlanacaklar.

Kanal D 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR 09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM 11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR 13:15 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı/ YENİ BÖLÜM 16:45 Aşk-ı Memnun/ TEKRAR 16:45 Aşk-ı Memnun/ TEKRAR 18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI 20:00 Sadakatsiz/ YENİ BÖLÜM 23:45 Yerli Dizi/ TEKRAR 02:00 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR 04:30 Güllerin Savaşı/ TEKRAR

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin