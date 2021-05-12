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Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

12 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 12 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bu hafta Çarşamba günü Kanal D ekranında yayınlanacaklar.

Kanal D 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13:15 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı/ YENİ BÖLÜM

16:45 Aşk-ı Memnun/ TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Sadakatsiz/ YENİ BÖLÜM

23:45 Yerli Dizi/ TEKRAR

02:00 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR

04:30 Güllerin Savaşı/ TEKRAR

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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