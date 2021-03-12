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Kanal D canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 12-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri izleyicileri 13.00'da Gelinim Mutfakta yeni bölümü ile karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Şarkılar Bizi Söyler var. Kanal D ekranın 11 Mart Perşembe günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 11 Mart Perşembe yayın akışı

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Haber
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 23:45 Sadakatsiz
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Afili Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:02
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