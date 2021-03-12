Kanal D canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D 11 Mart Perşembe yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 23:45 Sadakatsiz
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Afili Aşk
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Son Güncelleme: 12.03.2021 00:02