Kanal D canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 11 Mart Perşembe yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Sadakatsiz

02:00 Gelinim Mutfakta

04:45 Afili Aşk

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri izleyicileri 13.00'da Gelinim Mutfakta yeni bölümü ile karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Şarkılar Bizi Söyler var. Kanal D ekranın 11 Mart Perşembe günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ