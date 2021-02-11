Kanal D canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
10 Şubat Çarşamba yayın akışı
07.00 Sihirli Annem/ TEKRAR
09.00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM
11.00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR
13.00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM
16:00 Yüzleşme/ YENİ
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğu
02.15 Yüzleşme/ Tekrar
04:30 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR
05.45 Afili Aşk
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Son Güncelleme: 11.02.2021 00:02