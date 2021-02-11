İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...

Kanal D canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 11.02.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

10 Şubat Çarşamba yayın akışı

07.00 Sihirli Annem/ TEKRAR

09.00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM

11.00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13.00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

16:00 Yüzleşme/ YENİ

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğu

02.15 Yüzleşme/ Tekrar

04:30 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR

05.45 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncuları
Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman dizisi Bamsı kim? Tarihte Bamsı Bey kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Bamsı kim? Tarihte Bamsı Bey kimdir?
Kuruluş Osman’da Lena karakterini canlandıran Seray Kaya kimdir, kaç yaşındadır?
Kuruluş Osman’da Lena karakterini canlandıran Seray Kaya kimdir, kaç yaşındadır?
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?
Kuruluş Osman çekimleri nerede yapılıyor?
Kuruluş Osman çekimleri nerede yapılıyor?

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 11 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 11 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şubat 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 11 Şubat 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Şubat 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Şubat 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Şubat 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kadın Sezon Finalinde Büyük Şok! Nezir, Suat ve Azmi Öldü!
Turkcell avantajlı faturalı tarifeleri hangileridir?
2021 altın fiyatları ne olur, düşer mi, yükselir mi?
Ramo dizi oyuncusu Nadya kimdir? Gözde Kaya hakkında bilgiler
AKP Çanakkale Milletvekili Turan'dan Kaz Dağları açıklaması; Bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok!
Star TV canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Şubat 2021 Çarşamba hangi takım maçları var?
Show TV canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
TRT Spor canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.