Kanal D canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
10 Mart Çarşamba yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM
16:00 Arka Sokaklar/ TEKRAR
20:00 Sadakatsiz
23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel
01:15 Kupa
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Afili Aşk/TEKRAR
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi