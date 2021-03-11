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Kanal D canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 11 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

10 Mart Çarşamba yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

16:00 Arka Sokaklar/ TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Sadakatsiz

23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel

01:15 Kupa

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Afili Aşk/TEKRAR

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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