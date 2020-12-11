Kanal D canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D ekranlarında cumartesi günleri izleyicileri 07.30’da Hem Kadın Hem Anne programı karşılıyor. 09.45’de Magazin D Cumartesi isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Arda'nın Mutfağı programı yayınlanıyor. 20.00'da Bir Annenin Günahı isimli yapım yayınlanmaya başlarken, bu yapımdan sonra 23.45 sularında Yerli Dizilerden herhangi biri sunulacak. Aşağıdaki kısımda Kanal D 12 Aralık Cumartesi günü yayın akışı yer alıyor.
12 Aralık Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
02:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR
05:00 KÜÇÜK AĞA
07:30 HEM KADIN HEM ANNE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
14:00 SET EKSTRA
14:15 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI
23:45 YERLİ DİZİ
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