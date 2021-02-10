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Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe  günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 Sihirli Annem (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta (Yeni Bölüm)

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20.00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23.45 Hekimoğlu (Tekrar)

01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

03.45 Arda’nın Mutfağı (Tekrar)

04.45 Afili Aşk (Tekrar)

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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