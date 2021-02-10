Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.
Kanal D 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
07.00 Sihirli Annem (Tekrar)
09.00 Neler Oluyor Hayatta (Yeni Bölüm)
11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
15.45 Arka Sokaklar (Tekrar)
20.00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23.45 Hekimoğlu (Tekrar)
01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
03.45 Arda’nın Mutfağı (Tekrar)
04.45 Afili Aşk (Tekrar)
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