Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 Sihirli Annem (Tekrar) 09.00 Neler Oluyor Hayatta (Yeni Bölüm) 11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar) 13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 15.45 Arka Sokaklar (Tekrar) 18.45 Kanal D Ana Haber (Canlı) 18.45 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20.00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm) 23.45 Hekimoğlu (Tekrar) 01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar) 03.45 Arda’nın Mutfağı (Tekrar) 04.45 Afili Aşk (Tekrar)

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