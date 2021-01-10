Kanal D canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Cumartesi gününün yayın akışı!
Kanal D 09 Ocak Cumartesi yayın akışı;
06.30 Sihirli Annem-Tkr
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
12.00 Balçiçekle Sohbete Geldik
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Derinlerdeki Dehşet
22.30 Derinlerdeki Dehşet
02.15 Babam Çok Değişti
04.15 Müzik Arası
05.15 Küçük Ağa-Tkr
Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 10.01.2021 00:10