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Kanal D canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 10 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

10 Ocak 2021 Pazar 00:10
Kanal D canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Cumartesi gününün yayın akışı!

Kanal D  09 Ocak Cumartesi yayın akışı;

06.30 Sihirli Annem-Tkr

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

12.00 Balçiçekle Sohbete Geldik 

13.00 Arda'nın Mutfağı 

14.00 Arka Sokaklar

15.45 Babam Çok Değişti

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Derinlerdeki Dehşet 

22.30 Derinlerdeki Dehşet

02.15 Babam Çok Değişti

04.15 Müzik Arası

05.15 Küçük Ağa-Tkr

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:10
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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