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Kanal D canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 10 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 5 Nisan 2021 Pazartesi akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Haber Bülteni
  • 20:00 Yabancı Film : Bumblebee
  • 00:45 Yabancı Film : Trajedi Kızları
  • 04:30 Güllerin Savaşı

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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