Kanal D canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D 5 Nisan 2021 Pazartesi akışı yayın akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Haber Bülteni
- 20:00 Yabancı Film : Bumblebee
- 00:45 Yabancı Film : Trajedi Kızları
- 04:30 Güllerin Savaşı
Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01