Kanal D canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.
Kanal D 04 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Hekimoğlu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Arda İle Omuz Omuza
04:45 Afili Aşk
Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 10.03.2021 00:01