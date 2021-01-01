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Kanal D canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 1 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

01 Ocak 2021 Cuma 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07:00’da sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Karayip Korsanları:Siyah İncinin Laneti filmi var. Kanal D ekranın 1 Ocak Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 1 Ocak Cuma yayın akışı

07:00 Sihirli Annem - Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?- Yeni Bölüm

11:00 Yaprak Dökümü- Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta- Yeni Bölüm

15:45 Yatıya Misafirim Var - Yeni Bölüm

18:45 Kanal D Ana Haber 

20:00 Karayip Korsanları:Siyah İncinin Laneti 

23:15 Beyaz Show- Tekrar

01:30 Yatıya Misafirim Var- Tekrar 

03:30 Küçük Ağa - Tekrar

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:01
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