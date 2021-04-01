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Kanal D canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gelişmeleri 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

31 Mart Çarşamba yayın akışı;

 

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13.00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Sadakatsiz
  • 23:45 Hekimoğlu
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:15 Güllerin Savaşı / TKR​

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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