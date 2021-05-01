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Kanal D canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 26 Nisan 2021 Pazartesi   günü akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz

 

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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