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Kanal D canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Kanal D canlı yayın akışı Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 29 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Çok Güzel Hareketler 2

15.30 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Takip: İstanbul

22.00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi 

00.45 Kanun Namına

04:15 Güllerin Savaşı

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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