Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?

Kanal D’de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin yapımcılığını OGM Pictures yapmaktadır. Yönetmenliğini ise Nadim Güç yapacak. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ele aldı. Başrolünde ise Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır. Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Camdaki kız oyuncuları

Burcu Biricik ( Nalan ) Bir Şirkette mimar olarak çalışmaktadır. Herkese karşı saygılıdır.

Devrim Yakut ( Gülcihan) Rafet Koroğlu’nun karısıdır.

Feri Baycu Güler ( Döndü ) Koroğlu köşkünün hizmetçisidir.

Feyyaz Şerifoğlu ( Sedat ) Koroğlu ailesinin en küçük oğludur.

Hamza Yazıcı ( Tako ) Rafet Koroğlu’nun sağ koludur.

Hande Ataizi ( Cana ) ünlü işadamlarından birinin kızıdır.

Merve Polat ( Billur ) Nalan’ın en yakın arkadaşı

Nihal Menzil ( Hafize ) Adil ve Feride’nin evinde çalışan yardımcı

Nur Sürer ( Feride ) Nalan’ın annesi

Selma Ergeç ( Selen ) Rafet Koroğlu’nun kızı

Şerif Erol ( Adil ) Nalan’ın babası

Tamer Levent ( Rafet) Rafet Koroğlu,Koroğlu Ailesinin başı

Tuğrul Tülek ( Levent ) Selen’in kocası