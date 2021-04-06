Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?

Kanal D’de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin yapımcılığını OGM Pictures yapmaktadır. Yönetmenliğini ise Nadim Güç yapacak. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ele aldı. Başrolünde ise Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır. Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Camdaki kız oyuncuları
Burcu Biricik ( Nalan ) Bir Şirkette mimar olarak çalışmaktadır. Herkese karşı saygılıdır.
Devrim Yakut ( Gülcihan) Rafet Koroğlu’nun karısıdır.
Feri Baycu Güler ( Döndü ) Koroğlu köşkünün hizmetçisidir.
Feyyaz Şerifoğlu ( Sedat ) Koroğlu ailesinin en küçük oğludur.
Hamza Yazıcı ( Tako ) Rafet Koroğlu’nun sağ koludur.
Hande Ataizi ( Cana ) ünlü işadamlarından birinin kızıdır.
Nihal Menzil ( Hafize ) Adil ve Feride’nin evinde çalışan yardımcı
Nur Sürer ( Feride ) Nalan’ın annesi
Selma Ergeç ( Selen ) Rafet Koroğlu’nun kızı
Şerif Erol ( Adil ) Nalan’ın babası
Tamer Levent ( Rafet) Rafet Koroğlu,Koroğlu Ailesinin başı
Tuğrul Tülek ( Levent ) Selen’in kocası