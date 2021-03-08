Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız dizisinden ilk kareler geldi!

Reyetingleri alt üst etmesi bekelenen 2021 yılının en boöba yapımının çekimlerine başlandı. Çekimlerden ilk kareler medyaya sızmış durumda. Yapımcılığını OGM Pictures'in üstelendiği dizi şimdiden dizi meraklıları arasında heyacana neden oldu. Dizinin ilk bölümlerinin ne zaman yaınlanacağı henüz netleşmezken çekimler başlamış durumda.

Burcu Biricik ve dev oyuncu kadrsou ile kamera karşısına geçti. Oyuncuların bir hayli heyacanlı olduğu gözleniyor. Oldukça iddialı bir yapım olacak dizide oyuncular senaryo okumalarınuı bitirerek kamera karşısında performanslarını sergilemeye başladılar.

Uzun bir zaman ardında ekrana dönen sanatçı Hande Ataizi yeni yapımla alakalı“Dizi çekimlerine başladık, kadro da oldukça iyi. Herşey tamamlanmış durumda. Kanal D televizyonu kendisine uğurlu geldğini ifade eden Hande Ataizi hep iyi işlerim orada olmuştur dedi.

dizisi ile gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.