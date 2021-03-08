İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız dizisinden ilk kareler geldi!

Oyuncu Burcu Biricik dizi hayatına yeni bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ölümsüz eseri Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan dizinin çekimlerine başlandı. Camdaki Kız dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntlar.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:38
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız dizisinden ilk kareler geldi!
Takip Et:

Reyetingleri alt üst etmesi bekelenen 2021 yılının en boöba yapımının çekimlerine başlandı. Çekimlerden ilk kareler medyaya sızmış durumda. Yapımcılığını OGM Pictures'in üstelendiği dizi şimdiden dizi meraklıları arasında heyacana neden oldu. Dizinin ilk bölümlerinin ne zaman yaınlanacağı henüz netleşmezken çekimler başlamış durumda.

Burcu Biricik ve dev oyuncu kadrsou ile kamera karşısına geçti. Oyuncuların bir hayli heyacanlı olduğu gözleniyor. Oldukça iddialı bir yapım olacak dizide oyuncular senaryo okumalarınuı bitirerek kamera karşısında performanslarını sergilemeye başladılar.

Uzun bir zaman ardında ekrana dönen sanatçı Hande Ataizi yeni yapımla alakalı“Dizi çekimlerine başladık, kadro da oldukça iyi. Herşey tamamlanmış durumda.  Kanal D televizyonu kendisine uğurlu geldğini ifade eden Hande Ataizi hep iyi işlerim orada olmuştur dedi. 

Camdaki Kız dizisi ile gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.



Son Güncelleme: 08.03.2021 14:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızBurcu Biricik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV8 Survivor 2021 ne zaman final yapacak?
TV8 Survivor 2021 ne zaman final yapacak?
Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?
Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?
TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
Temizlik Benim İşim neden yok? FOX TV 8 Mart Pazartesi Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, bitti mi?
Temizlik Benim İşim neden yok? FOX TV 8 Mart Pazartesi Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, bitti mi?
Emanet 132. bölümü 9 Mart 2021 Salı fragmanı
Emanet 132. bölümü 9 Mart 2021 Salı fragmanı
Kardeşlerim Talya kimdir? Gerçek adı nedir? Lilya İrem Salman hakkında bilgiler
Kardeşlerim Talya kimdir? Gerçek adı nedir? Lilya İrem Salman hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız dizisinden ilk kareler geldi!
Emekli kaplıca tedavi ödemelerini SGK karlılıyor mu? 2021
TV8 Survivor 2021 ne zaman final yapacak?
Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
Kardeşlerim Talya kimdir? Gerçek adı nedir? Lilya İrem Salman hakkında bilgiler
Teve2 Evim Şahane başvuru formu 2021 doldur! Selim Yuhay Evim Şahane program başvurusu
Temizlik Benim İşim neden yok? FOX TV 8 Mart Pazartesi Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, bitti mi?
TRT Teşkilat reytingleri nasıl? Teşkilat dizisi izlendi mi?
10 Bin Adım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Genel Af ve denetimli serbestlik müjdesi var mı?
Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Berhayat hastanesi nerededir? Gerçekte var mı? Mucize Doktor'un çekildiği hastane
Zemheri dizisi konu ve hikayesi ne? Show tv yeni dizisi Zemheri konusu
ŞOK Market ile hesaba para gönderme işlemi nasıl yapılır?
Fox TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2021
Cnn Türk yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
Miraç Kandili ne zaman? 2021 Miraç Kandili hangi gündür?
Survivor Doğan ile Barış neden kavga ediyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.