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Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir başka kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı. Dizi severler Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor, Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:53
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu
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Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Camdaki Kız’dan yeni haberler geliyor. Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanacak olan Camdaki Kız dizisi yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin ilk tanıtım çekimleri İstanbul’da başladı. Filmin en önemli karakteri olan Nalan karakterini güzel oyuncu Burcu Biricik canlandırıyor. Nisan ayında ekranlara gelmesi planlanan dizinin henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı.

Camdaki Kız oyuncuları

Dizinin başrollerinde Burcu Biricik ve Devrim Yakut yer alacak. Dizide bu ikiliye Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Şerif Erol, Tamer Levent gibi isimler eşlik edecek.

Camdaki Kız konusu nedir?

Sıcakkanlı ve iyi kalpli bir kız olan Nalan, güzelliğiyle de dikkatleri çekmektedir. Ailenin tek çocuğu olan Nalan el üstünde yetiştirilmiş ve zengin bir aileye mensup olmasının da verdiği avantajla en iyi okullara gitmiştir. Türkiye’nin en büyük otel zinciri olan Koroğlu’nda mimar olarak çalışmaya başlayan Nalan, Koroğlu ailesinin oğlu Sedat ile tanışır. Geçmişteki karanlık olaylardan kaçan ikili, zorlukların içerisinden birbirlerine tutunarak çıkmaya çalışacaktır.



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:53
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Camdaki KızDiziKanal D
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