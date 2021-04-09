Kanal D Camdaki Kız dizisi 1.bölüm tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Camdaki Kız dizisinin tekrar yayınlarının ne zaman olacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Camdaki Kız tekrar bölümleri ne zaman?

OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen, kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Nur Sürer, Devrim Yakut, Şerif Erol, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı, Merve Polat ve Feri Baycu Güler gibi isimlerin bulunduğu dizinin tekrar yayınları hafta boyunca Kanal D ekranlarında bulunacak.

Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında!

İşte Camdaki Kız dizisinin tekrar günleri;