Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi yeni sezon tanıtım fragmanı
Kanal D ekranlarında yayınlanmak üzere yeni dizi Bir Annenin Günahı için hazırlıklar devam ediyor. Son olarak merakla beklenen Bir Annenin Günahı dizisinin ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle paylaşıldı...
21 Ekim 2020 Çarşamba 23:48
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Kanal D ekranlarında yayınlanması için hazırlıkların devam ettiği Bir Annenin Günahı dizisinin ilk tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı. Limon Film tarafından ortaya konan ve “A Mother's Guilt” yabancı dizisinden ülkemize uyarlanan Bir Annenin Günahı dizisi için heyecan katsayısı da arttı.
Yönetmen koltuğunda Filiz Pakman’ın yer aldığı, senaryosu ise Ahmet Yurdakul tarafından kaleme alınan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu da oldukça zengin. Dizinin oyuncuları arasında Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Onuryay Evrentan, Ayça İnci, Alihan Türkdemir ve Nefise Karatay gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.
Bir Annenin Günahı dizisi yakında Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşacak!
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