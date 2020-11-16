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Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? 1. bölüm yayın tarihi

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı ile ilgili ilk fragman yayınlandıktan sonra pek çok kişi diziyi araştırmaya başladı. Dizi severler, Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:15
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? 1. bölüm yayın tarihi
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Kanal D’nin Limon Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve pek çok kişinin merakla beklediği Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili ilk fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in olduğu dizi pek çok dizi sever tarafından araştırılmaya devam ederken dizinin yayın tarihi kesin olarak paylaşıldı.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili yapılan açıklamalarda dizinin 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.


Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsa da çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin hayatı ve dramını anlatan Bir Annenin Günahı dizisi ‘Kimi bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar’ ve Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır’ sloganları ile ekranlara gelecek.

Güçlü oyuncu kadrosu

Dizinin başlamasını dört gözle bekleyen dizi severler dizinin oyuncularının performanslarını özellikle merak ediyor. Dizide Özge Özberk, Musa Uzunla, Emre Kınay, Pamir Pekin gibi usta oyuncular bulunurken aynı zamanda Simay Barlas ve Mert Yazıcıoğlu gibi genç ve yetenekli oyuncularda bulunuyor. Dizide Mert Yazıcıoğlu’nun Yusuf karakteri ile Simay Barlas’ın Didem karakterinin imkansız aşkları sıklıkla işlenecek ve bu sayede izleyiciler ekran başına kilitlenecek açıklaması yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman’ın oturduğu ve senaryosu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleminden olan Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı Kanal D’de.

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 16:15
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Kanal DBir Annenin GünahıBaşlıyor
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