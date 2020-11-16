Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? 1. bölüm yayın tarihi

Kanal D’nin Limon Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve pek çok kişinin merakla beklediği Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili ilk fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in olduğu dizi pek çok dizi sever tarafından araştırılmaya devam ederken dizinin yayın tarihi kesin olarak paylaşıldı.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili yapılan açıklamalarda dizinin 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Güçlü oyuncu kadrosu

Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsa da çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin hayatı ve dramını anlatan Bir Annenin Günahı dizisi ‘Kimi bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar’ ve Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır’ sloganları ile ekranlara gelecek.

Dizinin başlamasını dört gözle bekleyen dizi severler dizinin oyuncularının performanslarını özellikle merak ediyor. Dizide Özge Özberk, Musa Uzunla, Emre Kınay, Pamir Pekin gibi usta oyuncular bulunurken aynı zamanda Simay Barlas ve Mert Yazıcıoğlu gibi genç ve yetenekli oyuncularda bulunuyor. Dizide Mert Yazıcıoğlu’nun Yusuf karakteri ile Simay Barlas’ın Didem karakterinin imkansız aşkları sıklıkla işlenecek ve bu sayede izleyiciler ekran başına kilitlenecek açıklaması yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman’ın oturduğu ve senaryosu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleminden olan Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı Kanal D’de.