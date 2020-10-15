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Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!

Kanal ve yapımcı değişikliği yaşayan Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizinin oyuncu kadrosunu merak ederken çekimlerine Martta başlanmasına karşın pandemi nedeni ile ara verilen dizide ayrılıklar ve yeni gelen isimler de merak ediliyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:15
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!
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FOX TV ekranlarında yayınlanmasına karar verilen ve mart ayında çekimlerinde başlanan Bir Annenin Günahı dizisinde çekimlere pandemi nedeni ile ara verildikten sonra FOX TV ekranlarında yayınlanmayacağı açıklanmıştı. Daha sonrasında yapılan açıklamalar ile birlikte dizi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanacak denildi ve bazı oyuncularda kadrodan ayrıldıklarını belirtti.


Yapımcı olarak görev alan Tims ve B Yapımında da dizinin kanal değişikliği sonrasında görevlerini bırakmaları üzerine dizinin yapımcılığını Limon Yapımın üstlendiği belirtildi. Başrollerde görev alacak Özge Özberk ve Mehmet Aslantuğ yaşananlar sonrasında şikayetlerini belirterek açıklama yaptı.

Filipinlerde reyting rekorlarını alt üst eden A Mother’s Guilt dizisinden uyarlanacak dizide Mehmet Aslantuğ’un ayrıldığı açıklanırken oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin olacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYeni DiziBir Annenin GünahıOyuncuları
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