Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!

FOX TV ekranlarında yayınlanmasına karar verilen ve mart ayında çekimlerinde başlanan Bir Annenin Günahı dizisinde çekimlere pandemi nedeni ile ara verildikten sonra FOX TV ekranlarında yayınlanmayacağı açıklanmıştı. Daha sonrasında yapılan açıklamalar ile birlikte dizi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanacak denildi ve bazı oyuncularda kadrodan ayrıldıklarını belirtti.

Yapımcı olarak görev alan Tims ve B Yapımında da dizinin kanal değişikliği sonrasında görevlerini bırakmaları üzerine dizinin yapımcılığını Limon Yapımın üstlendiği belirtildi. Başrollerde görev alacak Özge Özberk ve Mehmet Aslantuğ yaşananlar sonrasında şikayetlerini belirterek açıklama yaptı.

Filipinlerde reyting rekorlarını alt üst eden A Mother’s Guilt dizisinden uyarlanacak dizide Mehmet Aslantuğ’un ayrıldığı açıklanırken oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin olacağı aktarıldı.