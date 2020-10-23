Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Bir Annenin Günahı Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Kanal D’nin yeni dizisi olan Bir Annenin Günahı isimli dizide Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin gibi önemli oyuncular rol almaktadır.

Bir Annenin Günahı dizisinin fragmanı

Dizi “A Mother’s Guilt” dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin ilk fragmanına bakılacak olursa büyük yankı uyandıracak gibi duruyor.

Kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan ve çocuğu için bazı şeyleri yapmak zorunda kalan bir annenin hayatı anlatılıyor. Aynı zamanda iki gencin aşkını anlatan dizi yeni sezon dizileri arasında büyük yankı uyandıracak.

https://youtu.be/fpiGmyNGrXg