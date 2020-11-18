Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı

Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte yayınlanacağı ifade edilen Bir Annenin Günahı dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Limon Film tarafından ülkemizde “A Mother’s Guilt” yabancı dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı filminin ilk tanıtım fragmanı izleyicilere sunuldu.

Filiz Pakman tarafından yönetimi gerçekleştirilen ve senaryosu Ahmet Yurdakul tarafından yazılan Bir Annenin Günahı dizisinde pek çok tanıdık oyuncu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Onuryay Evrentan, Ayça İnci, Alihan Türkdemir ve Nefise Karatay gibi önemli isimler karşımıza çıkıyor.

Son olarak tanıtım fragmanı yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisiyle ilgili beklentiler her geçen gün artıyor.