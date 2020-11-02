Kanal D Balçicek ile Sohbete Geldik sunucusu kim, ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yeni programlar yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak ilk bölümü ile 8 Kasım Pazar günü izleyicilerin beğenisine sunulacağı ifade edilen yeni programın tanıtımı gerçekleştirildi.
“Balçiçek ile Sohbete Geldik” programı sunucusu Balçiçek İlter, her hafta farklı ilgi alanlarından ve sektörlerden konuklarını ziyarete gidecek ve buralarda da önemli bilgileri izleyicilerle paylaşacak. Bakçiçek ile Sohbete Geldik programı 8 Kasım Pazar günü saat 12.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak….
Son Güncelleme: 02.11.2020 19:37