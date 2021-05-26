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Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Bath Oyunu’ izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer aldığı dizi yaz dizisi olarak karşımıza çıkarken diziyi merak eden vatandaşlar Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor. Kanal D yeni dizi Bath Oyunu yayın tarihi belli oldu. İşte Kanal D Bath dizisi yayın tarihi haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:43
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
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Kanal D ekranlarında yeni dizi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bath oyunu adlı dizi Kanal D ekranlarında gösterime girerken dizinin yayın tarihi belli oldu. Aşk dizisi olan dizi romantik komedi türünde yer alacak. Başroller birçok kişi tarafından sevilirken başarıları ile adından söz ettiren ikili şimdi aynı projede yer alacak.

Kanal D'nin yeni dizisi Bath Oyunu 15 Haziran 2021 20.00'da yeni bölümü ile ekranlarda!

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer alıyor.

Bath Oyunu oyuncu kadrosu!

  • İdris Nebi Taşkan,
  • Aslı Sümen,
  • Hande Subaşı,
  • Funda İlhan,
  • Tuğba Çom Makar,
  • Anıl Çelik,
  • Ozan Dağgez,
  • İrem Yüksel,
  • Emrah Ben,
  • Suğdem Gözalır
  •  Altan Erkekli 

Dizinin senaristliğini Erkan Birgören ve Tuna Kıygı üstlenirken yönetmen koltuğunda  ünlü yönetmen Serdar Gözelekli yer alacak. Merakla beklenen dizi 15 Haziran Salı günü izleyicilerin karşısına çıkacak.


Son Güncelleme: 26.05.2021 16:43
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Kanal D Baht Oyunu Dizisi Ne Zaman BaşlıyorAytaç şaşmaz Bath OyunuCemre Baysel
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