Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında yeni dizi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bath oyunu adlı dizi Kanal D ekranlarında gösterime girerken dizinin yayın tarihi belli oldu. Aşk dizisi olan dizi romantik komedi türünde yer alacak. Başroller birçok kişi tarafından sevilirken başarıları ile adından söz ettiren ikili şimdi aynı projede yer alacak.

Kanal D'nin yeni dizisi Bath Oyunu 15 Haziran 2021 20.00'da yeni bölümü ile ekranlarda!

Bath Oyunu oyuncu kadrosu!

İdris Nebi Taşkan,

Aslı Sümen,

Hande Subaşı,

Funda İlhan,

Tuğba Çom Makar,

Anıl Çelik,

Ozan Dağgez,

İrem Yüksel,

Emrah Ben,

Suğdem Gözalır

Altan Erkekli

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve’in yer alıyor.

Dizinin senaristliğini Erkan Birgören ve Tuna Kıygı üstlenirken yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Serdar Gözelekli yer alacak. Merakla beklenen dizi 15 Haziran Salı günü izleyicilerin karşısına çıkacak.